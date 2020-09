La madre di due bambine di 6 e 9 anni era intenta ad aiutare i nonni a caricare i bagagli sul treno diretto a Taranto, quando il convoglio è partito. La donna non è riuscita a scendere e le bimbe sono rimaste sul marciapiede della stazione ferroviaria di Ancona. Una pattuglia della Polfer in servizio in stazione ha visto le bimbe e si è occupato di loro in attesa dell’arrivo del papà, che era stato avvisato dalla moglie e che stava arrivando per riprenderle.