Il corpo del sub disperso nelle acqua di Terrasini nei pressi dell’Iclub è stato recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco. Alle ricerche hanno preso parte anche gli uomini della capitaneria di porto e della guardia di finanza. Emanuele Virga, 25 anni, palermitano era andato stamattina per una battuta di pesca con alcuni amici. Aveva lasciato a riva il cellulare e altri oggetti personali. Poi si era immerso. Alcuni amici non vendendolo risalire hanno chiamato il numero di emergenza.