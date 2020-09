Trump in California, devastata dagli incendi: “Il clima si raffredderà, state a guardare”

Il presidente statunitense Donald Trump è volato in California dopo i violenti incendi che hanno colpito la costa occidentale. Insieme al governatore dello Stato Gavin Newsom, sta partecipando a un briefing sugli incendi che hanno costretto migliaia di residenti a lasciare le loro case lungo la West Coast. Trump ha minimizzato il ruolo cambiamento climatico nell’aumento dei roghi nel Paese, dicendosi convinto del fatto che “il clima comincerà a diventare più freddo”. “State a vedere”, ha aggiunto.

“Vorrei che la scienza fosse d’accordo con te“, ha risposto Newsom, affermando che è “evidente che il cambiamento climatico è reale e questo sta esacerbando” il problema degli incendi. “Non credo che la scienza sappia“, ha ribattuto Trump, parlando degli effetti che il cambiamento climatico produce sull’ambiente. Trump ha parlato dell’emergenza incendi più che altro come “una questione di gestione“. “Se guardate ad altri Paesi, se andate in altri Paesi in Europa, Austria, Finlandia e altri Paesi… sono Paesi pieni di foreste e non hanno problemi come questi“, ha affermato Trump.