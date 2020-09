Ue: Conte, ‘su Recovery plan controllo Parlamento per non perdere un euro’

Roma, 10 set. (Adnkronos) – Sul Recovery plan “sarà importante il monitoraggio nell’attuazione del piano, che primariamente spetta al Parlamento. Auspico che i rappresentanti del popolo possano trovare le modalità per operare un efficace monitoraggio e controllo, non dobbiamo sprecare un euro. Quindi saranno i migliori partner del governo, saranno il più forte pungolo perchè non si perda un euro”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in alcune dichiarazioni alla stampa al termine del vertice Med7 svoltosi ad Ajaccio.