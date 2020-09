Un matrimonio nella Tempesta, immagini mozzafiato dalla Calabria [FOTO e VIDEO]

Due sposi nella tempesta, Jennifer e Salvatore. Un fotografo audace, Francesco Restuccia. Un passante particolarmente attento e con l’occhio artistico, Giovanni Luca Bellantoni. Così le immagini delle nozze celebrate ieri in Calabria hanno fatto il giro del web: avevano programmato il loro matrimonio in un giorno di fine settembre, Jennifer e Salvatore. E per le fotografie avevano scelto la straordinaria bellezza di Scilla, borgo della Costa Viola in provincia di Reggio. Ieri, però, c’era una tempesta di maestrale con raffiche a 80km/h e mare forza 8. Il maltempo non li ha fermati, anzi. Per Francesco Restuccia, esperto fotografo di Rosarno, è stata una grande occasione e le immagini delle nozze sono diventate ancora più belle, perchè rare e particolari, con gli sposi e i loro amici avvolti nella schiuma delle onde in una località tipica e rinomata anche per le sue tempeste.

A mettere la ciliegina sulla torta è stato Giovanni Luca Bellantoni, che casualmente passava di lì e da una certa distanza ha scattato una foto artistica, venuta benissimo, con la prospettiva di un’onda che sembra ancora più alta di quanto non sia in realtà. Lo scatto è diventato virale sui social, e ha alimentato le polemiche dei soliti odiatori del web. Ignoranti della prospettica dello scatto. Perchè ieri a Scilla nel matrimonio in tempesta non s’è spaventato proprio nessuno.