Una mostra d’arte per rilanciare l’allarme sull’inquinamento dei fiumi

Sarà inaugurata Sabato 26 Settembre 2020, alle ore 18:00, presso l’Archivio Storico Comunale-Via Maqueda 157-Palermo, alla presenza del Sindaco Leoluca Orlando, dell’Assessore alla Cultura Mario Zito e del Presidente Commissione Cultura Francesco Bertolino del Comune di Palermo, la mostra itinerante politecnica: “Ripartiamo dai fiumi”, nata dal gemellaggio con la Regione Emilia Romagna e curata da Graziella Bellone in collaborazione con Filippo Amara.

La mostra ha ottenuto il patrocinio della Regione Emilia Romagna e dei suoi svariati Comuni, e per la Sicilia quello dei Comuni di Palermo, Caltanissetta e Catania, tutte tappe espositive prossime alla realizzazione, e si avvale del partenariato dell’Associazione Ambientalista Marevivo Sicilia, presente alla mostra con tre opere di trash art degli artisti Matteo Guiotto, Stefania Verderosa e Silvia Pirrotta. Le opere sono state realizzate con l’esclusivo utilizzo dei rifiuti raccolti alla Foce del Fiume Platani (AG) nell’ambito dell’iniziativa Marine Litter Art. Marevivo sta inoltre portando avanti con il sostegno della Fondazione CON IL SUD il progetto Halykòs e nello scorso febbraio l’associazione ambientalista ha installato una barriera blocca plastica proprio lungo il corso fluviale del Platani e fatto sottoscrivere a tutti i portatori d’interesse del territorio un Patto nel quale si sancisce l’impegno di tutti a ridurre l’utilizzo della plastica e promuovere una più responsabile gestione dei rifiuti per assicurare la riduzione dell’inquinamento e la tutela delle acque.

Un gruppo di artisti eclettici e sensibili ai problemi ambientali si è reso disponibile a denunciare attraverso l’arte e le proprie creazioni una grande emergenza: l’inquinamento dei fiumi e del mare.

Ripartiamo dai fiumi per il forte messaggio espressivo ed artistico è stata inoltre inserita nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio 2020(26 e 27 Settembre), manifestazione annuale promossa dal Consiglio d’Europa e, per l’Italia, dal MiBACT.

L’evento vede coinvolti oltre gli ideatori del progetto Adriano Maraldi e Roberto Giordani : Anna Badagliacca, Giacomo Bertolino, Danilo D’Acquisto, Giampietro Di Napoli, Marco Favata, Massimiliano Ferro, Bernardo Giannone, Renato Lipari e Natalie Rossi, i quali, ciascuno con due opere, ci offrono incisive e originali rappresentazioni dei fiumi e delle loro problematiche, spaziando dalla pittura, alla fotografia, alla scultura.

È un percorso visivo dal linguaggio singolare e creativo, talora declinato con modalità astrattiste o informali, che si configura come un susseguirsi di undici personali che interagiscono fra loro in un unico quadro d’insieme per invitarci a riflettere sul valore intrinseco dei corsi d’acqua come fonte di vita e ricchezza per l’uomo.

La scelta dell’allestimento della mostra nelle sale dell’Archivio Storico Comunale di Palermo rimanda al plurisecolare rapporto della Città con i suoi fiumi, testimoniato in molta parte dall’antica documentazione ivi conservata.

L’inaugurazione si svolgerà nel rispetto delle norme vigenti in materia di contrasto al contagio da Covid-19 e con ingressi contingentati.