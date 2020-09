Una spaccatura gigante e chiari segni di cambiamenti nel tempo: viaggio nelle nubi più profonde di Venere

Venere è l’oggetto più luminoso nel cielo notturno, a parte la Luna: sebbene sia il pianeta più simile per dimensioni alla Terra, è un mondo radicalmente diverso. La sua densa atmosfera mantiene la superficie a temperature di 460 gradi Celsius e pressioni paragonabili a quelle che si trovano nelle profondità degli oceani terrestri.

L’atmosfera superiore ospita più strati di nubi, costituiti da acido solforico con tracce d’acqua, che si muovono a velocità simili a quelle di un uragano.

I veicoli spaziali che passano vicino a Venere, mentre viaggiano attraverso il Sistema solare interno, possono raccogliere dati preziosi per aiutarci a comprendere le proprietà del pianeta e la sua evoluzione.

“Durante la sua campagna – spiega Maura Sandri su Media INAF – Parker Solar Probe ha osservato il lato notturno del pianeta, dalla superficie alla parte superiore dell’atmosfera, e Akatsuki ha raccolto i dati delle nubi superiori. Sulla Terra, i ricercatori hanno utilizzato l’Infrared Telescope Facility (Irtf) alle Hawaii e il Nordic Optical Telescope (Not) a La Palma, per sondare le nubi più profonde di Venere sul lato notturno del pianeta. Ulteriori osservazioni delle nubi più profonde e della superficie di Venere sono state ottenute al Pic du Midi in Francia. Gli astronomi amatoriali hanno osservato le nubi superiori e centrali nelle lunghezze d’onda ultraviolette, viola e del vicino infrarosso. Alcuni osservatori amatoriali sono anche riusciti a osservare la superficie di Venere attraverso la radiazione calda che fuoriesce dal pianeta attraverso le nubi di Venere. Il supporto globale a terra da telescopi professionali è stato guidato da Javier Peralta, un astronomo che ha coordinato campagne simili a sostegno delle passate missioni. Mentre la campagna a Terra di supporto amatoriale è stata coordinata attraverso l’infrastruttura di ricerca Europlanet 2024.”

“È stata un’opportunità davvero entusiasmante che ha riunito le forze dei ricercatori che utilizzano l’Irtf e Not con quelle di astronomi amatoriali, per osservare Venere contemporaneamente al Parker e Akatsuki“, ha spiegato Peralta. “Queste osservazioni ci hanno anche dato la possibilità di monitorare l’evoluzione di una spaccatura longitudinale gigante e in rapido movimento nelle nubi più profonde di Venere, che è stata precedentemente osservata tra gennaio e aprile 2020 da astronomi dilettanti“.

“Se confrontiamo le osservazioni della missione Venus Express nel 2006-2014 con le osservazioni più recenti di Akatsuki dal 2015, ci sono chiari segni tra le nubi di Venere di cambiamenti nel tempo. I dati ottenuti da osservatori amatoriali e professionisti in queste campagne, associati ai flyby di quest’estate e in autunno, amplieranno la nostra conoscenza del clima di Venere e della sua variabilità“.