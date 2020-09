Uomo getta detriti sulle rotaie: treno della metropolitana di New York deraglia, 3 feriti

Un uomo avrebbe gettato sulle rotaie della metro di New York dei detriti, provocando il deragliamento di un treno: il sospettato, un 30enne, è stato arrestato.

L’accusa è di avere gettato detriti di materiali per costruzioni sui binari della metropolitana A, all’altezza della 14ª strada e l’Ottava Avenue.

Il treno in avvicinamento alla stazione sulla 14ª strada è uscito dai binari, finendo contro i piloni della stazione.

L’incidente ha causato l’evacuazione di 30 persone, di cui 3 lievemente ferite.