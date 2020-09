Incredibile negli USA, uomo con zaino a razzo ‘sfiora’ aerei di linea a 1.000 metri: aperta un’inchiesta

Ha dell’incredibile quanto successo nei cieli di Los Angeles. I piloti delle compagnie aeree JetBlue e American Airlines hanno segnalato alla torre di controllo dell’Aeroporto internazionale di Los Angeles che un uomo munito di zaino-jet (‘jet pack’) ha ‘sfiorato‘ a grande velocita’ domenica scorsa almeno due aerei di linea a circa 3.000 piedi (915 metri) di altitudine. L’uomo, che non e’ stato ancora identificato, sarebbe passato a meno di 300 metri dagli aerei. L’episodio è avvenuto domenica 31 agosto.

Numerosi media americani hanno pubblicato le registrazioni delle conversazioni tra i piloti e la torre di controllo. “Torre – dice il pilota del volo American – (qui) American 1997. Abbiamo appena passato un tipo con uno zaino-jet“. Il controllore di volo chiede su quale lato dell’aereo e’ passato l’uomo volante e il pilota precisa: “Sul lato sinistro, forse 300 iarde circa (275 metri, ndr), circa la nostra altitudine”. Pochi secondi dopo, anche il pilota del volo JetBlue comunica con la torre di controllo: “Abbiamo appena visto il tipo con uno zaino-jet“. A questo punto il controllore di volo esorta il pilota dell’aereo JetBlue a “fare attenzione”, aggiungendo: “Una persona con uno zaino-jet segnalata a 300 iarde a sud del (tratto) finale di LA, a circa 3.000 piedi”. E una voce non identificata afferma: “Solo a LA”. L’agenzia federale americana preposta all’aviazione civile (Faa) ha confermato gli avvistamenti e l’ufficio dell’Fbi di Los Angeles ha reso noto di avere avviato un’inchiesta.

Esperti americani scettici

La tesi dello zaino-jet non convince gli esperti di aviazione americani. David Mayman, amministratore delegato della Jetpack Aviation, una societa’ di Los Angeles produttrice di questi dispositivi, dubita che si sia trattato di un essere umano. Intervistato dall’emittente CBS News, Mayman ha infatti spiegato che il jet pack “sarebbe rimasto a secco, perche’ consumano carburante rapidamente”. Questi dispositivi, ha aggiunto, hanno in genere un’autonomia di soli 5-10 minuti circa. Inoltre, ha sottolineato, “Se e’ un vero jet pack e’ rumoroso, la gente lo avrebbe sentito decollare e atterrare”. Secondo la CBS, non esiste uno zaino-jet sul mercato in grado di raggiungere l’altitudine di circa 3.000 piedi (915 metri) riportata dai piloti testimoni dell’episodio e Mayman ha precisato che la sua societa’ non vende al pubblico poiche’ ha un contratto di ricerca e sviluppo con il Pentagono per questo tipo di tecnologia. Quindi, ha concluso l’ad, “chiunque sia stato a volare con questo (zaino-jet), probabilmente l’ha costruito da solo”. E questo spinge il manager a pensare che piu’ probabilmente i piloti di American Airlines e JetBlue abbiano visto un grande drone.