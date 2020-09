L’Uragano Mediterraneo tocca terra in Grecia con venti fino a 110km/h, Zante e Cefalonia le isole più colpite: già 105mm di pioggia [FOTO e VIDEO]

L’Uragano Mediterraneo ha iniziato a sferzare la Grecia occidentale con forti piogge e venti che si sono spinti fino a 110km/h. Le isole ioniche meridionali di Cefalonia e Zante sono state le prime a ricevere venti di forza da uragano o quasi uragano, che poi si sono estesi lungo la costa del Golfo di Patrasso, accompagnati da gravi mareggiate.

A poco tempo dal landfall, le piogge hanno raggiunto già quantitativi rilevanti. Proprio le piogge rappresenteranno una grande minaccia con quantitativi totali che rischiano di diventare estremi nelle prossime ore. Alle ore 9:50 di oggi, venerdì 18 settembre, segnaliamo: 105mm a Gavalou, 86mm ad Agrinio, 60mm a Myriki, 59mm a Kalavryta, 54mm ad Amfikleia, 52mm a Makrakomi, 43mm a Leucade. Ma è solo l’inizio.

Cominciano ad essere consistenti i danni sulle isole greche ioniche e sulla costa occidentale del Paese: alberi sradicati, rami spezzati, imbarcazioni che hanno rotto gli ormeggi a causa dei forti venti e poi acqua e fango per le strade, allagate a causa delle forti piogge. In molte zone, è stata interrotta la fornitura di energia elettrica.

L’Uragano Mediterraneo Udine o Ianos, come viene chiamato, potrebbe diventare uno dei più forti medicane della storia: raramente, infatti, queste tempeste raggiungono l’intensità da uragano e ancor più raramente arrivano a colpire in modo così forte terre emerse.

