Uragano Mediterraneo nello Jonio, si riforma l’occhio centrale: continua a piovere in Calabria, 167mm a Isola Capo Rizzuto

La Grecia è con il fiato sospeso per l’imminente arrivo dell’Uragano Mediterraneo che ha colpito con piogge torrenziali e forti venti la Calabria, facendo registrare danni e allagamenti nel Crotonese. Proprio mentre si avvicina alla Grecia, nel ciclone si è riformato l’occhio centrale, che fa apparire questo mostro di maltempo ancora più spettacolare nelle immagini satellitari. La pressione centrale è di 1000hPa.

Nel primissimo pomeriggio, un nuovo forte temporale si è abbattuto su Crotone e Isola Capo Rizzuto, comune del Crotonese più colpito dalle piogge torrenziali oggi. I quantitativi di pioggia totali a Isola Capo Rizzuto sono ora di 167mm, mentre a Crotone città sono caduti 28mm.

In Grecia, intanto, è scattata l’allerta rossa: i residenti sono esortati a non uscire di casa a causa delle piogge alluvionali che il ciclone provocherà, insieme a venti di intensità di uragano. Per approfondire:

