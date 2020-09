Uragano Sally: evacuazioni in Louisiana e Mississippi, si temono inondazioni in Florida [FOTO]

Il presidente Donald Trump ha approvato lo stato di emergenza per la Lousiana sulla quale incombe un nuovo uragano: Sally, il 18° della stagione attuale nell’Atlantico. Il landfall è previsto per domani. Evacuazioni nelle zona piu’ a rischio sono scattate non solo in Louisiana ma anche in Mississippi mentre si temono inondazioni in Florida (vedi foto della gallery scorrevole in alto).