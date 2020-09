Usa, allerta incendi in Oregon: decine di persone considerate disperse

Decine di persone sono considerate disperse dopo gli incendi che in Oregon hanno provocato lo sfollamento di decine di migliaia di abitanti, secondo quanto comunicato dalla governatrice Kate Brown, citata dalla Bbc. Brown ha implorato le famiglie di stare lontane dalle zone del fuoco, nonostante vi siano notizie di numerosi saccheggi. Il direttore per la gestione delle emergenze dell’Oregon, Andrew Phelps, ha dichiarato di essere pronto a far fronte a un “evento mortale di massa” causato dagli incendi.

Al momento il bilancio ufficiale è di quattro vittime in Oregon e 11 altrove. Almeno 100 incendi stanno ora bruciando ettari di terra in 12 stati degli Stati Uniti. Oltre mezzo milione di persone nello stato Usa dell’Oregon sono state costrette a lasciare le loro case. I focolai, alimentati anche dai venti secchi, sono diversi e almeno uno è di origine dolosa.