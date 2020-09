USA, emergenza incendi sulla West Coast: 2 milioni di ettari distrutti, oggi Trump in California

Il presidente Donald Trump si recherà oggi in California per un briefing sugli incendi che hanno ucciso almeno 35 persone e distrutto quasi 2 milioni di ettari di terreno sulla West Coast, tra Los Angeles, San Francisco, Seattle, nello Stato di Washington e in Oregon (un’area area più o meno delle dimensioni del New Jersey).

Delle almeno 35 persone morte a causa degli incendi dall’inizio dell’estate, 27 sono decedute solo questa settimana. La maggior parte delle vittime si è registrata in California e Oregon.

“Questo è il cambiamento climatico, e questa è un’amministrazione che ha messo la testa nella sabbia“, ha affermato Eric Garcetti, sindaco democratico di Los Angeles.