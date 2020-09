Vaccino anti Covid: quello sperimentale di Moderna è ben tollerato dagli anziani e genera risposta immunitaria

La società farmaceutica Moderna ha comunicato che il suo vaccino contro il Covid-19, mRNA-1273, induce una risposta immunitaria non solo nelle persone giovani, ma anche in quelle anziane. Sul New England Journal of Medicine, i ricercatori che gestiscono la fase 1 di test hanno spiegato di aver incluso nella sperimentazione 20 individui di età compresa fra 56 e 60 anni, altri 20 oltre i 70 anni.

Viene sottolineato che “casi gravi o fatali di Covid-19 si verificano più spesso” nella popolazione adulta anziana, mentre i partecipanti con 71 anni o più alla ricerca “hanno avuto risposte immunologiche al vaccino mRNA-1273 (…) paragonabili a quelle dei partecipanti più giovani. Non abbiamo osservato differenze sistematiche (…) tra i due sottogruppi più anziani e la popolazione più giovane”.