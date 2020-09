Vasto incendio ad Aviano, in Friuli Venezia Giulia. “Il Comune di Aviano raccomanda a tutte le famiglie che vivono nella zona di Aviano di rimanere a casa e chiudere le finestre. C ‘è una risposta ad un incendio nella zona di raccolta dei rifiuti”, si legge in un post su Facebook della base aerea di Aviano.