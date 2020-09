Velivolo per paracadusti precipita e prende fuoco: due morti nel Cremonese

Un velivolo utilizzato per il lancio di paracadutisti e’ precipitato attorno alle 10 per cause ancora da accertare e ha preso fuoco. Al momento sono due le vittime accertate. L’incidente e’ avvenuto nella frazione Livrasco del comune di Castel Verde, in provincia di Cremona. “Cremona, precipitato piccolo aereo nella zona di Castel Verde. Due gli occupanti deceduti, i vigili del fuoco hanno spento l’incendio scaturito dopo l’impatto a terra. Il velivolo era decollato con paracadutisti a bordo dal vicino aeroporto di Migliaro”, si legge in un post su Twitter dei vigili del fuoco.

Le due vittime sono il pilota e un paracadutista che si sarebbe dovuto lanciare. Secondo i primi accertamenti, eseguiti dai carabinieri, l’ultraleggero a nove posti era decollato dall’Aero Club del Migliaro e avrebbe preso fuoco dopo il distacco di un’ala in volo. Le vittime, ritrovate nei campi, una nella carcassa bruciata del velivolo e l’altra ad un chilometro di distanza, devono ancora essere identificate. Sul posto, l’elisoccorso, l’ambulanza della Croce Rossa e l’automedica oltre ai Vigili del Fuoco di Cremona e ai Carabinieri. Le forze dell’ordine hanno avviato le ricerche di eventuali altri coinvolti. La Procura di Cremona ha aperto un fascicolo.