Venere protagonista di una congiunzione mozzafiato e (forse) di un annuncio sensazionale

Tra le prime luci dell’alba di oggi 14 settembre, una falce di Luna calante è transitata nella costellazione del Cancro, ed ha dato spettacolo in congiunzione con il pianeta Venere.

Da mesi il pianeta è molto luminoso, e domina i cieli del mattino: sorge prima del Sole ed è possibile ammirarlo all’alba alto in cielo ad oriente.

Luna e Venere oggi si sono incontrati in un connubio suggestivo, da togliere il fiato.

Di recente, il 15 agosto scorso, si era verificata un’altra congiunzione astrale tra il nostro satellite e il secondo pianeta del Sistema solare. Ancora prima, a marzo, il cielo aveva regalato un altro spettacolo unico, quando Luna e Venere si erano congiunti di sera, mentre entrambi si trovavano nella costellazione del Toro.

Tra l’altro, Venere è protagonista in queste ore di molte speculazioni online: secondo diverse fonti, nell’atmosfera del pianeta potrebbe essere stata rilevata la presenza di fosfina, una sostanza chimica che potrebbe indicare la presenza della vita.

Secondo alcuni media, utenti, e siti specializzati, la scoperta si deve all’Atacama Large Millimeter Array (ALMA) situato in Cile e al telescopio James Clerk Maxwell alle Hawaii, e la ricerca è firmata da ricercatori dell’Università di Manchester, del Massachusetts Institute of Technology e dell’Università di Cardiff.

E’ in programma oggi pomeriggio un importante annuncio della Royal Astronomical Society, vittima di una fuga di notizie che ha alimentato speculazioni e voci su Venere e sulla fosfina, che però potrebbero essere del tutto infondate.

In attesa di conferme ufficiali, segnaliamo di seguito la conferenza che è possibile seguire online.

