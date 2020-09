Viaggio nel sud-est dell’Islanda: la calotta di ghiaccio del Vatnajökull vista dallo Spazio [FOTO]

Con una copertura di circa 8.400 km quadrati, pari a tre volte le dimensioni del Lussemburgo, il Vatnajökull non solo è classificato come il più grande ghiacciaio d’Islanda, ma anche come il più grande d’Europa. Con uno spessore medio del ghiaccio di circa 900 metri, la calotta di ghiaccio presenta circa 30 ghiacciai di sbocco – molti dei quali si stanno ritirando a causa dell’innalzamento delle temperature.

I più importanti ghiacciai di sbocco del Vatnajökull includono il Dyngjujökull a nord, il Breiðamerkurjökull, e Skeiðarárjökull a sud. Il Vatnajökull nasconde alcuni dei vulcani più attivi della nazione, di cui il Bárðarbunga è il più grande, mentre il Grímsvötn il più attivo. Eruzioni periodiche di tali vulcani sciolgono il ghiaccio circostante e creano ampie sacche di acqua, che spesso possono far scoppiare il ghiaccio indebolito, causando alluvioni glaciali, o ‘jökulhlaup’ in islandese.

Durante queste jökulhlaup, l’acqua di disgelo del ghiacciaio trasporta sulla costa sedimenti e sabbie composte di cenere. Le pianure inondate vengono chiamate ‘sandurs’ e si trovano comunemente in Islanda. Skeiðarársandur, la vasta area di sabbia nera visibile a sud del ghiacciaio di sbocco Skeiðarárjökull, copre un’area di circa 1.300 km quadrati e si è formata quando i fiumi glaciali della zona hanno portato cenere e ghiaccio verso il mare.

In basso a destra nell’immagine, sul lato meridionale del Vatnajökull, è visibile il lago glaciale Jökulsárlón, punteggiato di iceberg. Il Jökulsárlón iniziò a formarsi quando il ghiacciaio Breiðamerkurjökull ha cominciato a ritirarsi dall’Oceano Atlantico a causa dell’aumento delle temperature.

Il lago è cresciuto considerevolmente nel tempo per via dello scioglimento del ghiacciaio. Attualmente copre un’area di circa 18 km quadrati, e con una profondità massima di circa 250 metri, è considerato il lago più profondo dell’Islanda. Il lago è collegato all’oceano e, di conseguenza, è composto sia di acqua salata che di acqua dolce – fattore che determina il suo colore unico.

