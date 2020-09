Violenta ondata di maltempo in Puglia: muro crolla ad Altamura, strade e case devastate

I vigili del fuoco e i vigili urbani di Altamura (Bari) hanno lavorato tutta la notte per mettere in sicurezza strade e abitazioni devastate dal violento temporale di ieri pomeriggio.

Una famiglia, rimasta bloccata in casa nella zona del Santuario del Buoncammino, è stata messa in salvo grazie all’intervento di un elicottero, diverse strade sono state transennate e in via Golgota è crollato un muro: i detriti hanno invaso la strada e distrutto diverse automobili.

I vigili del fuoco hanno svuotato molti garage e cantine con le idrovore.

Per diverse ore una vasta parte della cittadina è rimasta priva di elettricità.