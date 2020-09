Violentissimo temporale pomeridiano sulle Murge: grandine e pioggia, crollato un muro ad Altamura [FOTO E VIDEO]

Un muro vicino a una scalinata è crollato tra via Golgota e via Ricovero ad Altamura, in provincia di Bari, a causa del fortissimo temporale accompagnato da una forte grandinata e raffiche di vento, che ha colpito la città per almeno un’oretta. Due auto sono state coinvolte dal crollo scivolando e mettendosi in bilico sui massi del muretto accanto alla scalinata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Non si hanno notizie di feriti. (Guarda le foto nella gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo).

Il maltempo, come conferma la sala operativa della protezione civile, ha interessato anche il capoluogo e soprattutto l’entroterra barese. Una vera e propria bomba d’acqua, con fulmini, tuoni e grandine. In particolare ad Altamura ci sono state diverse chiamate alla Polizia locale. Diversi gli allagamenti. Le due auto precipitate dopo il crollo del muretto erano parcheggiate in una piccola area che si trova in via Ricovero leggermente più a monte della parallela via Golgota. In tutto sono caduti 60mm di pioggia su Altamura e 46mm su Cassano delle Murge.