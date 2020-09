WhatsApp: come entrare di nascosto senza risultare online

WhatsApp si può ormai tranquillamente definire l’app di messaggistica istantanea più diffusa al mondo: ha surclassato e spinto all’estinzione gli SMS, sbaragliando anche la concorrenza.

Sono tante le caratteristiche che la rendono l’app più apprezzata, ma, allo stesso tempo, molti utenti vorrebbero avere più libertà dal punto di vista della privacy: ad esempio, c’è chi, per svariati motivi, vorrebbe non apparire automaticamente online quando si accede all’app.

Come ben noto, è possibile disattivare le spunte blu o non rendere visibile la data e l’ora dell’ultimo accesso ma, una volta che si accede in chat, si risulta online.

Esiste però un “trucco” per chi volesse avere maggiore privacy.

Innanzitutto è ben noto che è possibile leggere i messaggi ricevuti senza mostrarsi online avviando la modalità aerea, ma non è possibile non apparire automaticamente online quando si accede: per tale motivo sono nate diverse app in grado di garantire l’invisibilità.

Tra queste c’è “Unseen“: l’app raccoglie al suo interno i messaggi ricevuti su WhatsApp e li mostra senza dover aprire l’applicazione di messaggistica istantanea. In tal modo si risulta sempre offline agli occhi dei contatti, senza la necessità di rimuovere la connessione Internet o di attivare la “modalità aereo”.

Unseen funziona con le app più popolari, come Messenger, WhatsApp, Instagram, Viber, Telegram, KakaoTalk, Line, Imo, VL. E’ disponibile al momento solo per smartphone con sistemi Android, sul Play Store.