A 17 anni è alta oltre due metri, Maci Currin infrange due Guinness World Record in un colpo solo [FOTO]

Il padre è alto due metri, la madre quasi un metro e 75: non sorprende che la figlia di questa coppia sia alta. Ma Maci Currin è molto alta: a 17 anni questa ragazza di Austin, Texas, misura 2 metri e 8 centimetri e i medici dicono che deve ancora crescere. In pratica con le sole gambe, Maci copre il 60 per cento dell’altezza della mamma. Grazie alla sua altezza ha infranto due Guinness World Record in un colpo solo: oltre ad essere la donna con le gambe piu’ lunghe al mondo (le sue misurano circa 135 centimetri), Maci vince il titolo anche come minorenne con questa particolarita‘.

Questa crescita abnorme ha procurato alla ragazza anche momenti difficili: a scuola e’ stata spesso vittima di bullismo. L’ingresso nel libro dei Guinness, spiega la famiglia, potrebbe aiutare Maci a trovare piu’ fiducia in se stessa. “Spero che tutti capiscano – ha commentato la ragazza – che anche per le donne l’altezza puo’ essere un dono, e dunque accettarla”. “Il problema e’ entrare in macchina”, ha confessato a un giornale locale, “ma anche per avere un paio di pantaloni ho bisogno del sarto”.