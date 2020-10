28 ottobre, San Simone Apostolo: le più belle IMMAGINI, FRASI e VIDEO per gli auguri di buon onomastico a Simone e Simona

Si festeggia oggi, 28 ottobre, san Simone. Apostolo di Gesù, Simone è forse il meno conosciuto dei dodici, è nominato all’undicesimo posto. Le notizie sulle origini di Simone scarseggiano e sono oggetto di controversia tra gli esperti nel corso dei secoli, ma si parla di una figura affascinante, che incarna concretezza, passione e coerenza nel perseguire obiettivi e mete precise.

Per distinguerlo da Simon Pietro, gli altri apostoli gli hanno attribuito l’appellativo di Cananeo, ma anche di Zelota. Secondo la traduzione del Nuovo Testamento di Jb Phillips, Simone era un Ebreo Patriottico, disposto a ribellarsi contro il governo romano, con l’obiettivo di liberare Giudea dalla schiavitù. Simone venne a Gesù perchè ha visto in Cristo la forza del gruppo utile per guidare i romani fuori, ma poi si arrese davanti a lui che predicava un messaggio di non-violenza. Simone così fu trasformato da Gesù e da lsuo messaggio, trasformandosi i un patriota disposto a lottare contro le forze di Satana.

Si festeggia oggi San Simone, insieme a Giuda, col quale, secondo la tradizione cattolica, venne martirizzato nella città di Suanir. San Simone è il patrono dei pescatori, boscaioli, addetti alla segatura di marmi.

