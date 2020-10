9ª Giornata della meteorologia, i Ciceroni del clima: essere divulgatori, attori e protagonisti del cambiamento

“L’idea di realizzare questo progetto nacque vedendo un volantino affisso, in molti esercizi commerciali della città che esortava, con esempi semplici, ad essere più amici del clima. La successiva pianificazione ci porterà a conoscere, alla fine del 2019, un gruppo di ragazze e ragazzi che a modo loro avevano deciso di agire in favore del clima. Essi si erano messi in gioco diffondendo a livello locale il messaggio di svolta green per un pianeta più sostenibile seguendo l’esempio dei comitati Friday for future, che fanno capo alla giovane attivista svedese Greta Thunberg”, si legge sul sito Giornata Meteo.

“L’onda dell’entusiasmo contagiò l’intera classe , il dirigente scolastico prof Davide Martini e gli insegnanti Maria Chiara De Francisco e Maria Pia Forneris, che ringraziamo per avere abbracciato e supportato questa passeggiata multimediale , con l’obiettivo di spiegare il clima che cambia e suggerirci alcuni accorgimenti pratici per divenire realmente amici dell’ambiente. Il risultato finale è un video in cui gli alunni diventano “Ciceroni del Clima”.