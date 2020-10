In Abruzzo tra i positivi al Covid un bambino di un mese e un anziano di 104 anni

Abruzzo da record per i casi di Covid, e non per il numero di positivi ma per le età degli stessi: vanno da solo un mese ai 104 anni i nuovi positivi accertati nella regione nelle ultime ore, tramite i test. Dei 345 nuovi pazienti, il più giovane è un neonato di Teramo che ancora deve compiere un mese ed è il positivo più piccolo mai accertato in Abruzzo, mentre il più anziano è della provincia dell’Aquila. I positivi con meno di 19 anni sono 37: diciassette in provincia di Teramo, nove in provincia di Pescara, sei nel Chietino e cinque nell’Aquilano.

In tutto sono 345 i nuovi casi di coronavirus accertati nelle ultime ore in Abruzzo. Sono emersi dall’analisi di 2.849 tamponi: è risultato positivo il 12,1% dei campioni analizzati. Il totale regionale sale a 8.579. Si registrano otto decessi recenti: il bilancio delle vittime sale a 532. Aumentano rapidamente gli attualmente positivi al virus e, di conseguenza, i ricoveri in ospedale. Dei nuovi casi, 128, cioe’ il 37,1%, sono riferiti a tracciamenti di focolai gia’ noti. Del totale dei casi positivi, 2.333 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+118 rispetto a ieri), 1.708 in provincia di Chieti (+61), 2.552 in provincia di Pescara (+59), 2.016 in provincia di Teramo (+89), 59 fuori regione (+3) e 91 (+15) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza. Gli otto decessi recenti riguardano persone di eta’ compresa tra 73 e 90 anni: quattro erano residenti in provincia dell’Aquila, due in provincia di Chieti e due in provincia di Teramo.

Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 246 in piu’ ed arrivano a quota 4609. Aumentano rapidamente i ricoveri in ospedale. In terapia non intensiva ci sono 35 pazienti in piu’, per un totale di 284, mentre in terapia intensiva il totale sale di un’unita’ e arriva a 22. Tutti gli altri positivi, 4.303 persone (+220) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. I guariti sono 3.618 (+81).