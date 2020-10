Accordo ESA-NASA, l’Europa verso la luna: gli stati membri contribuiranno con elementi essenziali del Lunar Gatway

“Il Direttore Generale dell’ESA Jan Wörner e l’Amministratore della NASA Jim Bridenstine hanno siglato un Protocollo d’Intesa (MoU, Memorandum of Understanding) per portare l’Europa sulla luna“, si legge sul sito dell’ESA.

“Lo storico accordo vedrà gli Stati Membri dell’ESA contribuire con un numero di elementi essenziali per il primo avamposto umano in orbita lunare, conosciuto come il Gateway. La firma conferma l’impegno dell’ESA a consegnare almeno due Moduli di Servizio Europei che forniranno elettricità, acqua, ossigeno e azoto alla navicella spaziale Orion della NASA – con altri in arrivo. L’ESA riceverà anche tre opportunità di volo per gli astronauti europei per viaggiare e lavorare sul Gateway.

Il Gateway consentirà l’esplorazione sostenibile intorno alla – e sulla – luna, permettendo al contempo la ricerca e la dimostrazione delle tecnologie e dei processi necessari per condurre una futura missione verso Marte. Il contributo dell’ESA a questo sforzo internazionale nell’ambito del Memorandum d’Intesa comprende la costruzione del principale habitat per gli astronauti quando visitano il Gateway, noto come I-Hab. Un secondo contributo, chiamato ESPRIT, fornirà comunicazioni avanzate, capacità di rifornimento e una finestra, simile alla Cupola, l’osservatorio di costruzione europea sulla Stazione Spaziale Internazionale. Ciò è in linea con quanto approvato dagli Stati Membri al Consiglio a livello Ministeriale Space19+ dell’ESA, a Siviglia, Spagna, lo scorso anno.

Sebbene il Memorandum d’Intesa sia stato firmato da remoto a causa delle restrizioni dovute alla pandemia, il Direttore Generale dell’ESA Jan Wörner afferma che il coivolgimento dell’ESA con il programma Artemis della NASA è il risultato di numerosi anni di lavoro.

“In 20 anni di presenza continua dell’uomo sulla Stazione Spaziale Internazionale, abbiamo assistito a un livello senza precedenti di cooperazione tra le nazioni. L’esplorazione sostenibile dello spazio richiede sforzi internazionali coordinati, e l’Europa si è dimostrata un partner forte e affidabile”, spiega. “Questo Memorandum d’Intesa segna un punto critico nella traiettoria dell’Europa: conferma che stiamo andando verso la luna, non solo in termini di attrezzatura e tecnologia, ma anche con le nostre persone. L’Europa giocherà un ruolo centrale nella nuova era dell’esplorazione spaziale globale insieme alla NASA e ai nostri partner, fornendo rivoluzionarie architetture esemplari, per esplorare la luna e Marte e per ispirare e future generazioni”.

Tale pensiero è condiviso dal Direttore di Esplorazione Abitata e Robotica dell’ESA, David Parker. “L’ESA è onorata di essere un forte partner della NASA nel progetto Artemis, estendendo la collaborazione della Stazione Spaziale verso la luna”, afferma. “Ogni lancio di astronauti verso la luna a bordo della navicella spaziale Orion farà affidamento sul Modulo di Servizio Europeo per quanto riguarda alimentazione, propulsione, ossigeno e acqua. L’Europa fornirà alloggi per l’equipaggio, telecomunicazioni, rifornimento e un’incredibile vista della luna grazie ai contributi dell’ESA al Gateway lunare. Inoltre, per la prima volta gli astronauti europei viaggeranno verso il Gateway per vivere e lavorare nello spazio profondo”.

Questa firma storica è stata sottolineata da Marco Ferrazzani, Capo dei Servizi Legali dell’ESA e principale negoziatore dell’Agenzia per questo Memorandum d’Intesa.

“Questa firma stabilisce gli accordi tra la NASA e l’ESA di un’autentica collaborazione per la cooperazione su un avamposto civile abitato in prossimità della luna, basandosi sulla ricchezza di esperienza acquisita attraverso una lunga cooperazione insieme. Per il nostro futuro ruolo nell’esplorazione avrà la stessa importanza del Memorandum d’Intesa per la Stazione Spaziale Internazionale. “La negoziazione è stata sostenuta dall’instancabile lavoro degli Stati Membri dell’ESA che, come per la Stazione Spaziale Internazionale, hanno convenuto collettivamente di formare un unico partner europeo che consentisse l’inizio di questo sforzo europeo nell’esplorazione lunare”.