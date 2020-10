Maltempo, torna l’acqua alta a Venezia: giovedì prevista punta di 135cm

Torna l’acqua alta a Venezia. Il Centro Previsioni e Segnalazioni Maree della Protezione Civile – direzione Polizia Locale del Comune di Venezia comunica che per giovedi è previsto un massimo di marea di 135 centimetri per le ore 10.45, mentre per venerdì alle ore 11.20 è previsto un possibile picco di 120 centimetri.

Il Centro Maree ricorda che un’alta marea di 135 centimetri statisticamente ha una durata media di circa 3 ore e viene percepita in modo diverso nelle varie parti della città. A San Marco ci saranno circa 40 centimetri di acqua dal piano di calpestìo, a Rialto circa 25 centimetri, mentre il piazzale antistante la stazione ferroviaria sarà bagnato solo nella parte limitrofa al Canal Grande. L’allagamento complessivo del suolo cittadino sarà comunque del 52%.