Acqua alta a Venezia: iniziato il sollevamento del Mose

E’ iniziato a Venezia il sollevamento del Mose, che per la seconda volta, dopo il 3 ottobre, servirà a bloccare l’ingresso in città di un’alta marea eccezionale:

Alle 10:45 è atteso un picco di 130 cm sul medio mare.

Nell’arco di un’ora le paratoie dovrebbero sbarrare il passaggio alle bocche di porto, fermando la crescita della marea in laguna.

Il Centro maree del Comune di Venezia ha fatto sapere che nella città lagunare la marea è stabile tra 60 e 65 cm. A Chioggia, causa forte vento di bora, si registrano circa 10-15 cm in più rispetto a Venezia.