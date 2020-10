Acqua alta a Venezia: la marea tocca i 98 cm, Piazza San Marco allagata [FOTO]

Per il secondo giorno consecutivo le parti più basse di Venezia, tra cui Piazza San Marco, sono state invase dall’acqua alta. Secondo quanto reso noto dal Centro maree del Comune, alle 12:40 è stata registrata dalla stazione di rilevamento di Punta della Salute una massima di 98 cm.

Il Mose non è entrato in funzione perché non è stata superata la soglia minima prevista di 130 cm.