Acqua alta a Venezia: il Mose ancora in funzione per fermare la marea

Anche oggi è stato attivato il Mose a Venezia: con una previsione di picco di marea a 130 cm, è stato sollevato per il secondo giorno consecutivo in situazione di acqua alta.

E’ la terza volta, dal 3 ottobre scorso, che le dighe vengono alzate per tenere al riparo la città.

Le schiere di paratoie sono ancora sollevate, in attesa della punta massima di marea, nel frattempo rivista a 125 cm. In mare, oltre le dighe, al Lido e a Malamocco, il livello è attualmente sui 115 cm, mentre dentro la laguna, nei mareografi in città, non supera i 45 cm, e Venezia è all’asciutto.