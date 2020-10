Acqua alta a Venezia, oggi attivato il Mose: “La città è all’asciutto” [FOTO]

“Ore 9.18 la Città è all’asciutto. Tutte le paratoie sono in funzione ore 10.45 è previsto un picco almeno di 135 cm perché la bora è in rinforzo. Si prevede di abbattere verso le 13.30 e riaprire i canali verso le 15.30“: lo ha scritto su Twitter il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, facendo il punto sul funzionamento odierno del Mose e il contrasto all’acqua alta in città.

Le operazioni di sollevamento del Mose si sono concluse positivamente. Le paratoie – secondo il Centro maree del Comune – sono attive e se l’Adriatico sale, in laguna l’acqua è stimata ad un livello tra i 60-65 cm sul medio mare.