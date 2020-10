AIDAA: “La nonnina si è mangiata i suoi 3 gatti”

“‘Ma secondo te i gatti li tenevo di bellezza?’ con queste agghiaccianti parole Mariuccia (nome di fantasia) nonnina ultraottantenne residente da anni in un paese dell’ovest milanese ma originaria della Puglia ha risposto alla domanda del presidente di AIDAA Lorenzo Croce che gli chiedeva se fossero vere le voci che giravano in paese da diverse settimane secondo le quali lei si era mangiata i suoi tre gatti”: lo afferma l’associazione animalista in una nota. “La nonnina ha cosi confermato di aver ucciso e messo in padella uno dopo l’altro Marilu, Togo e Pippo i suoi tre gatti uccisi dopo averli portati all’ingrasso. Ora si sta valutando la denuncia contro la donna per maltrattamento ed uccisione di animali. Secondo quanto appurato in paese sono diversi anni che alla nonna scomparivano ogni due tre anni i gatti ma riusciva sempre a recuperarne di altri, quasi sempre maschi, gatti che veniva cresciuti e ben pasciuti e poi uccisi per essere trasformati in stufato. Tutto sarebbe filato liscio per anni fino a quando la nipote non ce l’ha fatta più ed ha spifferato in una telefonata il vizio balordo della nonna la quale sarà sottoposti a controlli accurati perché non cerchi più di adottare gatti.“