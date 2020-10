Albero cade su un’auto in transito nel Pisano: nessun ferito

Tragedia sfiorata nel primo pomeriggio a San Giuliano Terme (Pisa) dove un albero è caduto su un’automobile in transito. Illesi i tre occupanti della vettura. L’episodio è accaduto lungo via Panoramica, nella frazione di Molina di Quosa. Il conducente dell’auto, un’utilitaria, è stato colto di sorpresa e non ha potuto evitare l’impatto con la pianta che cascando ha schiacciato la parte anteriore del veicolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per liberare il mezzo dalla pianta.

Nei giorni scorsi un episodio simile è avvenuto a Firenze, nella zona dell’Osmannoro, dove, a causa del forte vento un albero è caduto colpendo di striscio un passante che è rimasto ferito a una gamba. L’uomo, un 55enne, soccorso da un altro passante è stato portato al pronto soccorso in codice giallo dove ha ricevuto dieci giorni di prognosi.