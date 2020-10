Allarme uragano nei Caraibi: Delta si dirige verso il Canale dello Yucatan, landfall atteso in Louisiana [MAPPE]

Allarme uragano nei Caraibi: la tempesta Delta, originatasi a sud della Giamaica, ha rapidamente acquisito potenza e si dirige verso il Canale dello Yucatan, con venti massimi sostenuti di 120 km/h secondo quanto riporta il National Hurricane Center statunitense.

Secondo le previsioni dell’NHC, Delta dovrebbe spostarsi a sud-ovest delle Isole Cayman nelle prossime ore e avvicinarsi alla zona nord-orientale della penisola dello Yucatan messicano.

In seguito l’uragano dovrebbe spostarsi sul Golfo del Messico meridionale.

E’ in vigore l’allerta uragano in Messico, in particolare nelle zone costiere di Tulum, Rio Lagartos e Cozumel.

L’uragano dovrebbe poi effettuare il landfall venerdì sulla costa della Louisiana, diventando il primo uragano denominato in alfabeto greco a raggiungere la costa degli Stati Uniti.

Nel frattempo, l’ex tempesta Gamma si è indebolita a depressione tropicale.