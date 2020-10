Allerta Meteo: altre 48 ore di pesante maltempo per il Nord, continuerà a diluviare fino a Lunedì

Allerta Meteo – Si tratta, con buona probabilità, di una delle ondate di maltempo più forti di sempre sul nostro paese quella in atto da 36 ore circa e che non avrà ancora fine, malgrado qualche pausa Inter frontale, almeno fino a lunedì mattina. La quantità di acqua scaricata da intensi e persistenti nubifragi soprattutto sulla Liguria e sul Nord e Sud Piemonte, è impressionante. Dati parziali, sono per oltre 300 mm sulla provincia interna nordorientale del Genovese e diffusi 100/150/200 mm in Liguria; millimetri eccezionali in Piemonte, soprattutto meridionale, Cuneese, e settentrionale, nella provincia del Verbano, Cusio, Ossola. Al limone Pancani, località Montana in provincia di Cuneo, sono caduti in 24 ore 580 mm di pioggia, di cui 300 mm in soli 6 ore, con esondazione del torrente Vermenagna e alluvione suo centro abitato; a Condoglia Toce, in provincia di Verbania, è caduto il quantitativo impressionante di 602 mm di acqua in 24 ore e addirittura a Sanbughetto-Valstrona sono venuti giù 627 mm in 24 ore.

Stiamo parlando di un record di precipitazione in Italia, assoluto nel nuovo millennio. L’ultima volta che si sono registrati picchi di precipitazione intorno o over 500 mm in 24 ore e che costituivano il record negli ultimi 50/70 anni, è stato nel Novembre del 2011, con accumulo di 500 mm, appunto, a Rossiglione in provincia di Genova e nell’ottobre, sempre del 2011, con 539 mm a Brugnato, in provincia di la Spezia, naturalmente con alluvioni disastrosi conseguenti. Quel record italiano è stato assolutamente stracciato, con i diffusi over 500 mm registrati nelle ultime 24 ore, ma con gli over 600, di Condoglia Toce e Sanbughetto, che non venivano raggiunti in Italia in 24 ore, dagli anni 50 del secolo scorso.