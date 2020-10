Allerta meteo arancione a Novara: attivata la Protezione Civile, Forze dell’Ordine e volontariato operativo

Dalla mattinata di oggi sono in corso forti precipitazioni, soprattutto nella zona del Lago Maggiore e del Mottarone, con punte importanti, seppur di minore intensità, anche sulla città di Novara. “ La Prefettura ci ha comunicato lo stato di allerta ‘arancione’ su tutto il Novarese – spiega il Sindaco di Novara Alessandro Canelli – Per questo motivo, abbiamo deciso di aprire il Coc per far fronte ad eventuali emergenze specialmente nelle zone a ridosso dell’Agogna e del Terdoppio. Protezione civile del Gruppo Scorpion ed altre forze del volontariato novarese, Polizia Locale e Vigili del Fuoco saranno a disposizione. L’invito ai cittadini, naturalmente, è quello di prestare attenzione finché il maltempo non sarà superato, soprattutto in alcune zone della città vicine ai corsi d’acqua e ai torrenti e di non mettersi in viaggio nel week end se non è assolutamente necessario”.

L’allerta è prevista da stamattina mattina fino a sabato, quando è prevista qualche schiarita, con ulteriore peggioramento nella giornata di domenica.