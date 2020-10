Allerta Meteo Campania: prorogata la criticità, ma da arancione scende a gialla

La Protezione civile della Regione Campania ha prorogato di ulteriori 24 ore l’allerta meteo attualmente vigente sulla regione, diminuendone il livello di criticità.

Fino alle ore 18 di oggi è in vigore l’allerta meteo livello arancione sull’intero territorio regionale escluse le zone 4 e 7 (Alta Irpinia e Sannio, Tanagro); dalle ore 18 di oggi e fino alle ore 18 di domani, venerdì 16 ottobre, l’allerta sarà gialla sull’intero territorio ad eccezione delle zone 4 e 7 sulle quali non sarà in vigore alcuna allerta (livello verde).

Dal tardo pomeriggio di oggi le precipitazioni da “diffuse” diverranno “locali” e potranno avere anche a carattere di rovescio o isolato temporale. Saranno ancora possibili raffiche di vento.