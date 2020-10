Allerta Meteo, il ciclone “Foelke” piomba sull’Italia: sarà un Giovedì di forte maltempo in tutto il Paese

Allerta Meteo – Una nuova forte ondata di maltempo è iniziata nelle scorse ore sull’Italia per l’arrivo del ciclone denominato ufficialmente “Foelke” dall’Ufficio Meteorologico dell’Università di Berlino. I fenomeni più estremi hanno colpito la Sardegna nelle scorse ore, con un tornado che ha provocato gravi danni ad Alghero mentre ha iniziato a piovere forte a Roma e sul Lazio, con forti temporali nel viterbese. Proprio la pioggia ha scoraggiato ulteriormente le persone ad uscire di casa nella Capitale, dove la polizia locale si è mobilitata per i controlli alla luce del nuovo Dpcm entrato in vigore per arginare la pandemia di Coronavirus: c’è poca gente in giro nelle tradizionali zone della movida capitolina.

Ma il maltempo si intensificherà ulteriormente nel corso della giornata di Giovedì 15 Ottobre, estendendosi a tutto il Paese: saranno 24 ore di pioggia battente da Nord a Sud. La neve cadrà copiosa sulle Alpi, mentre forti temporali colpiranno la pianura Padana, il Veneto e il Friuli Venezia Giulia. Nel pomeriggio è attesa una forte pioggia anche in Romagna, dove il Giro d’Italia correrà la 12ª tappa da Cesenatico a Cesenatico, su un difficile percorso di 204km su e giù per le colline romagnole.

Anche al Sud il maltempo provocherà particolari disagi: in Campania abbiamo molte scuole chiuse per l’allerta meteo pèuntualmente amanata dalla protezione civile. Piogge e temporali colpiranno in modo intenso anche Puglia, Calabria e Sicilia, in modo particolare nelle ore pomeridiane. Per monitorare la situazione in tempo reale minuto per minuto consigliamo le pagine del nowcasting: