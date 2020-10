Allerta Meteo, scuole chiuse per maltempo sabato 3 ottobre: l’ELENCO AGGIORNATO LIVE

Continuerà anche domani il forte maltempo al Nord Italia, con piogge torrenziali e forti venti. La Protezione Civile ha diramato l’allerta rossa su Liguria, Lombardia e Veneto.

In considerazione delle previsioni meteo alcuni sindaci stanno quindi adottando l’ordinanza che prevede la chiusura delle scuole.

Di seguito aggiorniamo in tempo reale l’elenco con i Comuni che hanno deciso di chiudere gli istituti scolastici per maltempo nella giornata di domani, sabato 3 ottobre 2020:

Belluno

A Belluno, sospese attività didattiche ed eventi

Il Sindaco di Belluno Jacopo Massaro ha firmato una nuova ordinanza in seguito all’allerta meteo indicata dal CFD – Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto per il bacino Piave Pedemontano, che ha individuato nella giornata di domani – sabato 3 ottobre – il picco dell’intensità del maltempo. ”Per questo motivi – spiega Massaro – ho firmato una nuova ordinanza, che fa seguito a quella già sottoscritta in mattinata, che impone la sospensione delle attività didattiche in tutte le scuole di ogni ordine e grado e di tutti gli eventi e manifestazioni pubbliche programmati in città”. L’ordinanza firmata nel pomeriggio richiama anche tutte le indicazioni del precedente provvedimento, ossia impone ”di non avvicinarsi a fiumi, torrenti e corsi d’acqua; di non sostare in prossimità di frane e smottamenti, di alberi, di zone a rischio di allagamento, come garage sotterranei o zone depresse; di rimuovere o assicurare con attenzione lamiere o strutture che potrebbero essere portate via dal vento recando pericolo per le persone e le cose; di interdire gli accessi al fiume Piave” ed invita a non effettuare escursioni; ad evitare di recarsi o sostare all’interno di locali sotterranei, come garage e scantinati; a prepararsi ad eventuali black-out che potrebbero verificarsi; a limitare l’uso degli automezzi; in generale, ad assumere un atteggiamento prudente”.

