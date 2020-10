Allerta Meteo: “eccezionale” ondata di maltempo al Nord Italia, le Previsioni dell’Aeronautica Militare

L’Aeronautica Militare comunica le Previsioni Meteo per la giornata di domani, venerdì 2 ottobre 2020.

Nord: generali condizioni di tempo instabile con cielo coperto, salvo temporanee schiarite sulla Romagna, con associati rovesci e temporali che risulteranno intensi, anche a carattere grandinigeno, su Liguria ed aree alpine e prealpine.

L’Aeronautica Militare sottolinea il carattere di eccezionalità su Liguria e Piemonte settentrionale sia per l’intensità dei fenomeni che per la persistenza.

Centro e Sardegna: molte nubi sulle regioni tirreniche ed umbria con rovesci e temporali sparsi su Toscana già dalla mattina, più consistenti sulle aree appenniniche ed in successiva estensione al settore settentrionale della Sardegna. Spesse velature altrove.

Sud e Sicilia: transito di nuvolosità poco significativa eccezion fatta per le aree ioniche dove residui annuvolamenti saranno ancora associati a locali piovaschi sulla puglia salentina.

Temperature: minime stazionarie o al più in lieve aumento; massime in deciso calo al nord, stazionarie su Toscana, Emilia Romagna, Umbria e Marche; in lieve aumento altrove, più sensibile su Calabria e Sicilia; in prevalenza deboli meridionali al centro sud; in prevalenza deboli meridionali al centro sud.