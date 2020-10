Allerta Meteo Emilia Romagna: criticità gialla per la piena del Po e il vento dalla Romagna

Allerta gialla, per domani 6 ottobre, in Emilia Romagna, con la situazione meteorologica in deciso miglioramento. Annunciate residue piogge sparse di scarsa intensità e vento in attenuazione. Ma nel pomeriggio-sera, secondo l’allerta della Protezione civile regionale, è prevista una nuova intensificazione della ventilazione da Sud-Ovest: maggiormente interessati i crinali appenninici centro-orientali, dove si stimano venti attorno ai 60-70 Km/h, associati a frequenti raffiche di intensità superiore.

Tutti i corsi d’acqua sono rientrati sotto il livello 1 di allertamento. La piena del Po sta transitando con le tempistiche tradizionali, con qualche attenzione particolare per alcuni Comuni rivieraschi del reggiano, a causa delle conseguenze lasciate da precedenti piene. Nessuna criticità viene segnalata per le frane e la costa.