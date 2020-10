Allerta Meteo Emilia Romagna: criticità arancione per la piena del Po

Ancora una giornata di allerta arancione in Emilia-Romagna per il defluire della piena del fiume Po: il nuovo alert di Arpae e Regione si estende anche a tutta la giornata di domani. Segnalata criticità idraulica nella pianura emiliana orientale e sulla costa ferrarese per il passaggio della piena del fiume nel tratto terminale a valle della sezione idrometrica di Ariano (Rovigo).

L’Aipo, l’Agenzia interregionale per il fiume, comunica che il colmo di piena del Po è transitato la scorsa notte a Pontelagoscuro (Ferrara) con 1,25 metri sullo zero idrometrico (criticità ordinaria). Nei rami del delta il colmo e’ in corso da alcune ore, con livelli di moderata criticità sia all’idrometro di Ariano (Rovigo) che di Cavanella (Venezia). Ad Ariano il livello è attualmente nell’intorno dei 2,60 metri (criticità moderata, arancione) e a Cavanella il livello è attualmente nell’intorno di 3,90 metri (arancione).

Lungo il Po di Goro si sono riattivati alcuni fontanazzi – delle pozze d’acqua che si formano per infiltrazioni – che sono stati subito ripresi e gestiti dal personale Aipo dell’ufficio di Rovigo. Sul resto dell’asta i valori sono rientrati sotto le soglie di criticità, salvo per il tratto tra Sermide (Mantova), Pontelagoscuro e Polesella (Rovigo), lungo il quale permangono livelli di criticità ordinaria ma con un graduale decremento.