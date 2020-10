Allerta Meteo Emilia-Romagna: criticità “arancione” per vento forte sui rilievi

“Nella giornata di domenica 4 ottobre possibili locali rovesci o temporali sul crinale appenninico occidentale nelle primissime ore del giorno.

Dalla tarda mattinata un nuovo peggioramento interesserà la regione, con precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale, con fenomeni più intensi sulle zone appenniniche in particolare quelle di crinale. La ventilazione risulterà meridionale di moderata intensità sulle zone di pianura, forte con raffiche sulle zone appenniniche, in particolare quelle di crinale“: la protezione civile regionale dell’Emilia-Romagna ha diramato un’allerta meteo per “vento, piene dei fiumi, frane e piene dei corsi minori, temporali“, valida “dalle 00:00 del 04 ottobre 2020 fino alle 00:00 del 05 ottobre 2020“.

“Allerta ARANCIONE per vento sulle province di PC, PR, RE, MO, BO; allerta GIALLA per piene dei fiumi sulle province di PC, PR; per frane e piene dei corsi minori, per temporali e per vento sulle province di PC, PR, RE, MO, BO, RA, FC, RN“.