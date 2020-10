Allerta Meteo Emilia Romagna: criticità rossa per vento e temporali nella giornata di domani

Allerta rossa per vento forte nella giornata di domani sulle zone montane dell’Emilia-Romagna, accompagnato da temporali e rischio frane. E’ la Protezione civile regionale a mettere in guardia dal pericolo. Nel bollettino, emesso in mattinata, si spiega che domani, venerdì 2 ottobre, “si prevede un’intensificazione della ventilazione con associate precipitazioni di tipo temporalesco e persistenti lungo i rilievi centro-occidentali e sulla pianura occidentale. I venti provenienti da sud s’intensificheranno lungo le zone montane appenniniche, con venti di ricaduta sulle zone pedemontane del settore occidentale e sulle zone pedemontane e di pianura della Romagna”. Di conseguenza, la Protezione civile ha emesso un’allerta rossa per vento forte sui crinali dell’Emilia-Romagna. Nelle province di Parma e Piacenza, inoltre, si aggiunge l’allerta arancione per temporali, frane e piene dei corsi d’acqua, anche in pianura. Stessi fenomeni previsti anche nelle altre province, sempre in montagna e nelle zone collinari, ma di intensità minore (l’allerta è gialla). Rischio di mareggiate infine per la provincia di Ferrara.