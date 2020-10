Allerta Meteo Emilia-Romagna: domani forti temporali e raffiche anche oltre 88 km/h

“Per la giornata di sabato 3 ottobre si prevedono, sul settore occidentale e sulle aree appenniniche, precipitazioni diffuse anche a carattere temporalesco di moderata/forte intensità, durante il mattino, in attenuazione nelle ore pomeridiane e serali.

Nella mattina e nelle ore serali i venti associati ai fenomeni descritti continueranno ad essere, sulle aree del crinale appenninico centro-orientale, di intensità pari o superiore a 88 km/h; sul crinale occidentale e sulle aree collinari centro-orientali tra 74 e 88 km/h, mentre sul resto del territorio la ventilazione sarà tra 62 e 74 km/h“: la protezione civile regionale dell’Emilia-Romagna ha diramato un’allerta meteo per “vento, piene dei fiumi, frane e piene dei corsi minori, temporali, mareggiate“, valida “dalle 00:00 del 03 ottobre 2020 fino alle 00:00 del 04 ottobre 2020“.

“Allerta ROSSA per vento per le province di PR, RE, MO, BO, FC, RN; allerta ARANCIONE per piene dei fiumi per le province di PC, PR; per frane e piene dei corsi minori per le province di PC, PR; per temporali per le province di PC, PR; per vento per le province di PC, PR, RE, MO, BO, RA, FC, RN; allerta GIALLA per piene dei fiumi per le province di PC, PR, RE, MO; per frane e piene dei corsi minori per le province di PC, PR, RE, MO, BO, RA, FC, RN; per temporali per le province di PC, PR, RE, MO, BO, RA, FC, RN; per vento per le province di PC, PR, RE, MO, BO, FE, RA, FC, RN; per mareggiate per la provincia di FE, RA, FC, RN“.