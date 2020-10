Allerta Meteo Emilia Romagna: domani attese intense precipitazioni e la piena del Po

Nuove piogge in arrivo domani sull’Emilia-Romagna, in particolare nelle zone di montagna. Atteso anche il transito della piena del Po nelle pianure emiliane. Per questo, la Protezione civile regionale ha emesso un’allerta di colore giallo per l’intera giornata di domani, mercoledi’ 7 ottobre. Come si legge nel bollettino, “e’ previsto un flusso consistente di correnti occidentali che interesseranno la nostra regione, determinando un peggioramento del tempo”. Sono quindi previste “piogge deboli-moderate, piu’ probabili e intense lungo il crinale appenninico”. Inoltre, “gia’ dalle prime ore della notte e’ previsto anche un aumento della ventilazione da sud-ovest sul crinale appenninico dei settori centro-orientali, con intensita’ compresa tra 64-75 chilometri orari”. I fenomeni dovrebbero attenuarsi gia’ nel pomeriggio. Infine, per il passaggio della piena del fiume Po in pianura, “nelle sezioni idrometriche i livelli al colmo potranno superare la soglia 2 per poche ore”.