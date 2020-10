Scatta l’allerta arancione in Emilia-Romagna per il passaggio della piena del Po dalle 12 di oggi e per tutta la giornata di domani. Il livello di attenzione e’ piu’ alto nella zona piu’ orientale della pianura verso la foce del grande fiume, “limitatamente al tratto a valle della sezione idrometrica di Polesella“, precisa il testo dell’allerta diffuso dalla Protezione civile regionale. Per domani, intanto, “nessun fenomeno meteo da segnalare“.