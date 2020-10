Allerta Meteo Estofex, allarme di livello 2 per il Nord Italia: nubifragi e alluvioni lampo il pericolo dominante, rischio tornado e grandine di grandi dimensioni

Allerta Meteo – La violenta ondata di maltempo che sta interessando il Nord Italia ha già provocato danni e disagi in Liguria, con nubifragi, frane e allagamenti. Nel pomeriggio, i fenomeni si intensificheranno ancora di più e i temporali scaricheranno quantitativi di pioggia davvero ingenti, con un alto rischio alluvioni in particolare al Nord-Ovest. Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un’allerta di livello 1 e 2 per Italia nordoccidentale e occidentale, Mar Ligure, Corsica e Francia meridionale per nubifragi, forti raffiche di vento e in misura minore, tornado e grandine di grandi dimensioni.

Livello 1 per il Mar Nero orientale e le aree costiere di Georgia e Turchia nordorientale per nubifragi e tornado non mesociclonici.

Livello 1 per la Turchia centrale e orientale e l’Armenia per grandine di grandi dimensioni, forti raffiche di vento e nubifragi.

Gli avvisi si intendono formalmente validi fino alle 8 (ora italiana) di domani, sabato 3 ottobre.

Una pronunciata area di bassa pressione in cut-off e un ciclone al di sotto dei 980hPa si muovono lentamente verso sud dall’Inghilterra alla Francia. Sul loro fianco avanzato, una forte avvezione di aria calda si diffonde sulla maggior parte del continente, chiusa dal fronte freddo del ciclone che spinge verso est e raggiunge una linea dai Paesi Bassi a Svizzera, Corsica, Sardegna e Tunisia. Un grande anticiclone di blocco si estende dalla Scandinavia alla Russia occidentale e porta condizioni calme e piuttosto miti nella metà sudorientale dell’Europa.

Emergono 3 possibili ambienti di profonda convezione sul fianco meridionale della grande area di bassa pressione in cut-off. Uno di questi è il regime di avvezione di aria calda intorno all’Italia. Forti lapse rates di origine sahariana e umidità creano del CAPE, che sale da nord a sud a valori massimi intorno a 1500J/kg. Le Alpi Marittime e la Liguria, ma anche le Alpi meridionali in Piemonte, Lombardia e Ticino, probabilmente riceveranno oltre 100mm di pioggia, localmente forse anche oltre 200mm di pioggia durante il periodo della previsione. Poiché la convezione molto probabilmente rimarrà elevata, gli altri rischi di forte maltempo sono bassi nonostante il forte shear verticale del vento.

Nel Mediterraneo occidentale è previsto il passaggio di un fronte freddo, che incontrerà una migliore umidità e quindi del CAPE. Temporali da isolati a sparsi potrebbero svilupparsi nel pomeriggio-sera e non sono esclusi forti venti. I temporali diventano più probabili dalla Francia meridionale al Nord-Ovest dell’Italia con l’interferenza del fronte freddo. Di conseguenza, potrebbe formarsi un cluster di tempeste in movimento verso est lungo la costa. Sotto un forte shear verticale del vento, le tempeste creano tutti i tipi di rischi di forte maltempo sulle coste e appena al largo. Nelle aree interne, nubifragi con alluvioni lampo rimangono il pericolo dominante. Fino alle 6UTC di domani, 3 ottobre, le tempeste potrebbero diffondersi fino alla costa occidentale del Centro Italia, da qui l’estensione delle aree di livello 1 e 2.

