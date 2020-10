Allerta Meteo Estofex, il maltempo si sposta al Centro-Sud: attenzione a nubifragi, forte vento e grandine di grandi dimensioni

Allerta Meteo – Dopo aver colpito pesantemente il Nord nella giornata di ieri con tanta pioggia e forti venti, il maltempo ora si sposta al Centro-Sud. Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un’allerta di livello 1 per Italia, Croazia, Malta e Grecia per nubifragi, forti raffiche di vento e grandine di grandi dimensioni.

L’avviso ha validità fino alle 7 (ora italiana) di domani, mercoledì 28 ottobre.

Sull’Europa occidentale, è presente una depressione a onda lunga con l’asse che si estende dal Mare del Nord verso il Mediterraneo occidentale. A valle di questa depressione, è atteso un sollevamento sinottico e un forte flusso sudoccidentale dei bassi livelli di masse d’aria instabili al Sud Italia e sui Balcani occidentale sarà responsabile del maltempo. Inoltre, una ciclogenesi superficiale è attesa sullo Ionio durante le prime ore di domani, mercoledì 28 ottobre, quando un’onda di Rossby anticiclonica si romperà sull’Europa centrale e creerà una goccia fredda sul Mediterraneo. Questo sviluppo determinerà forti eventi meteo in Grecia, ma prevalentemente dopo la fine del periodo indicato in questa allerta.

Italia, Croazia, Malta

Una ciclogenesi al Nord Italia ha creato un fronte freddo allungato che attraversa l’intero Paese, a sud fino alle coste settentrionale dell’Africa lunedì 26 ottobre. Davanti a questo fronte che si sposta verso est, masse d’aria instabili porteranno aria calda e umida sull’Italia e sui Balcani occidentali oggi. Le tempeste in sviluppo produrranno localmente grandi quantità di precipitazioni in brevi periodi di tempo e in Italia e a Malta, la maggior parte dei modelli numerici mostra una sovrapposizione di oltre 1000J/Kg di CAPE e oltre 15m/s di deep layer shear. Questo ambiente sarà favorevole a tutti i tipi di forti eventi meteo, soprattutto vicino alle coste. Possibili grandine di grandi dimensioni e forti raffiche di vento. Non possono essere escluse alcune trombe marine nello Ionio e nell’Adriatico.

Questo il bollettino con cui Estofex avvisa sul maltempo che oggi colpirà l’Italia; prestare attenzione. Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: